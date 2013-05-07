Суд виправдав активістку КУПРу, затриману під час акції комуністів

Шевченківський районний суд м. Києва виправдав активістку громадської організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції» (КУПР) Тетяну Ліходєєву, яка була затримана 1 травня під час акції комуністів на Хрещатику.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер КУПРу Сергій Мельниченко.

Активістці інкримінували напад на комуністів, знищення транспарантів та закидання фарбою, тобто вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство).

«Потерпілий у справі заплутався у своїх свідченнях та не зміг чітко вказати, що вона здійснила на нього напад. Таким чином, суддя не виявила в діях Ліходєєвої складу адміністративного правопорушення. Це не тільки чергове виправдання судом, а й чергове підтвердження протиправності затримань міліцією активістів КУПРу та поліцейського свавілля в правоохоронних органах», - написав Мельниченко.

Він також додав, що активісти вже подали заяви про вчинення міліціонерами злочинів і мають намір пройти судово-медичну експертизу, щоб зняти побої, завдані під час затримання.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня у Києві міліція затримала активістів КУПРу, які намагалися пошкодити плакати прихильників КПУ.

Водночас Мельниченко у Facebook написав, що “дії міліції були явно неправомірними та з перевищенням владних повноважень”.

“Жодних протиправних дій ми не вчиняли і не планували вчиняти. Ми мирно йшли по Хрещатику, маючи намір відсвяткувати свято в Ботанічному саду. В руках у деяких активістів були тільки чисті ватмани для малювання”, - написав лідер КУПРу.

2 травня у Facebook Мельниченко повідомив, що суд виправдав його й активістку КУПРу Єлизавету Жарікову.