У Києві поремонтують дороги: на Печерську і під Кабміном
09:51, 13 травня 2013Суспільство
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Столична ДАІ повідомляє, що з 10 до 19 травня на вулицях Михайла Грушевського та Івана Мазепи (від вулиці Шовковичної до площі Слави включно) триватимуть ремонтні роботи із заміни асфальтобетонного покриття.
У центрі Києва поремонтують вулиці
На вказаній ділянці передбачене часткове обмеження руху транспортних засобів в обох напрямках, повідомили УНІАН в прес-службі КМДА.
Як повідомляється, 17 до 19 травня рух транспорту в обох напрямках на вулицях Михайла Грушевського та Івана Мазепи, на час укладання асфальтобетонного покриття на всю ширину проїжджої частини, буде заборонено.
Державтоінспекція пропонує водіям скористатися об’їзними маршрутами руху:
Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – Набережне шосе;
Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе;
бульвар Дружби Народів – площа Героїв Великої Вітчизняної війни - вул. Староноводницька – вул. Кутузова – бульвар Лесі Українки.
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