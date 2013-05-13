У Києві поремонтують дороги: на Печерську і під Кабміном

На вказаній ділянці передбачене часткове обмеження руху транспортних засобів в обох напрямках, повідомили УНІАН в прес-службі КМДА.

Як повідомляється, 17 до 19 травня рух транспорту в обох напрямках на вулицях Михайла Грушевського та Івана Мазепи, на час укладання асфальтобетонного покриття на всю ширину проїжджої частини, буде заборонено.

Державтоінспекція пропонує водіям скористатися об’їзними маршрутами руху:

Європейська площа – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – Набережне шосе;

Петрівська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе;

бульвар Дружби Народів – площа Героїв Великої Вітчизняної війни - вул. Староноводницька – вул. Кутузова – бульвар Лесі Українки.