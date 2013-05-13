Україна обмежила поставки м'яса птиці в країни МС - шукають сальмонелу і лістерію

Такі заходи означають для українських виробників втрату прибутку на суму до $10 млн на місяць, пише Комерсант-Україна.

Як заявив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк, в продукції найбільших українських виробників м'яса курки - компаній "Миронівський хлібопродукт" (ТМ "Наша Ряба") і "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата"), а також менших виробників - "Тавр-Плюс" і "Елітекс" - виявлено невідповідності за мікробіологічними показниками.

За його словами в продукції одного з виробників виявлена ​​сальмонела, іншого - лістерія, але в чиїй, він не уточнив.

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба (Держветфітослужба) обмежила постачання продукції цих виробників до країн Митного союзу (МС) на невизначений термін.

Іван Бісюк каже, що Держветфітослужба пішла на самообмеження поставок до країн МС у зв'язку із зверненням російської сторони.

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"Під час досліджень партій м'яса птиці та іншої м'ясної продукції з України у наших російських колег виникли підозри щодо вмісту в продукції певних речовин. Тому ми припинили експорт, щоб провести певні дослідження, і якщо підозри російських колег підтвердяться, то нами будуть прийняті спільні заходи аж до зупинки виробництва", - заявив він.

Як відомо, країни МС є найбільшим для України ринком збуту м'яса птиці - близько 70% експортних поставок.

Претензії Росії мають економічне підгрунтя, стверджує один з учасників ринку на правах анонімності.

"Цього року постачання м'яса птиці з України до країн МС зросло, і місцеві виробники лобіюють на урядовому рівні введення обмежень. Враховуючи зобов'язання РФ перед СОТ, найдієвіший механізм - заява контролюючих органів про підозру щодо наявності шкідливих речовин у продукції", - заявив співрозмовник видання.