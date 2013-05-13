Хмельницький і більшість Рівного залишилися без гарячої води

Відповідні заяви поширили прес-служби Хмельницької та Рівненської міськрад.

Як сказано в повідомленні прес-служби Хмельницької міської ради: "Для населення ліміти не виділені. Тому з 13 травня 2013 року в Хмельницькому припиняється централізоване гаряче водопостачання житлового фонду на невизначений термін ".

За інформацією прес-служби, НАК "Нафтогаз України" виділила на травень 2013 ліміти природного газу для забезпечення гарячим водопостачанням лише об'єктів соціальної інфраструктури Хмельницького (навчальні заклади, медичні установи).

Міський голова Хмельницького Сергій Мельник уже надіслав телеграму прем'єр-міністру України Миколі Азарову з проханням вирішити питання забезпечення теплопостачальних підприємств міста природним газом для виробництва теплової енергії на підігрів води для населення.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня НАК "Нафтогаз України" доручив підприємству "Хмельницькгаз" відключити від газопостачання комунальні теплопостачальних підприємства обласного центру "Хмельницьктеплокомуненерго" та "Південно-Західні тепломережі", які здійснюють централізовану подачу гарячої води в багатоповерхівки, через наявність боргів.

Заступник хмельницького міського голови Анатолій Нестерук тоді зазначив, що на 19 квітня цього року підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго" та "Південно-Західні теплові мережі" заборгували НАК "Нафтогаз України" 60 млн грн. У той же час з державного бюджету не відшкодована різниця в тарифах 53,5 млн грн, не відшкодовані пільги і субсидії в розмірі 6,8 млн грн і заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету, за опалення становить 5,2 млн грн.

У Рівному ж відключення з сьогоднішнього дня, 13 травня, пов'язано з необхідністю проведення профілактичних робіт у котельнях комунального теплопостачального підприємства «Теплотранссервіс». Однак в офіційній інформації прес-служби не вказується, на який саме період відключили гарячу воду.

У коментарях чиновники кажуть, що терміни відновлення будуть залежати від наявності лімітів на газ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представники «Теплотранссервіс», що не побажали бути названими, на їх думку, гарячу воду слід очікувати тільки з початком опалювального сезону, оскільки теплопостачальні підприємства в ці дні перебуває на порозі змін - готується до передачі в оренду.

Проте, як стверджує прес-служба міської влади, подача гарячої води до лікувальних закладів міста припинятися не буде.

Також повідомляється, що теплопостачальні підприємства ТОВ «Рівнетеплоенерго», яке обслуговує решта населення міста і перебуває в оренді, не припинятиме подачу гарячої води.