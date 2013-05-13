МЗС: Британські депутати готові до діалогу з Україною у контексті євроінтеграції

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі з міністром закордонних справ України, діючим головою ОБСЄ Леонідом Кожарою глава парламентського Комітету з питань культури, спорту та ЗМІ Джон Віттінгдейл наголосив, що Багатопартійна парламентська група дружби з Україною, яку він очолює, підтримує Україну в її рішучості підписати Угоду про асоціацію з ЄС і має намір надавати країні подальшу допомогу на цьому шляху.

Голова Британсько-Українського товариства Лорд Різбі запевнив у підтримці євроінтеграційних прагнень України з боку Великої Британії.

Сторони обговорили поточний стан та перспективи двостороннього політичного діалогу між Україною та Великою Британією, у тому числі активізацію міжпарламентського співробітництва.

На зустрічі були присутні члени Палати лордів та Палати громад Парламенту Великої Британії – представники Багатопартійної парламентської групи дружби з Україною та Британсько-Українського товариства.

Кожара поінформував британських парламентаріїв про прогрес України в імплементації рекомендацій Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року. Він наголосив на пріоритетності підписання Угоди про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті «Східного партнерства» у листопаді 2013 року.