На узбережжі Криму хочуть знести понад 30 самобудів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Так, заплановано демонтаж парканів, кафе, торговельних кіосків, човнових гаражів в Алушті, Ялті, Армянську, Євпаторії, Саках, Феодосії, Судаку, Ленінському та Сімферопольському районах.

"В результаті проведених органами прокуратури рейдів виявлено більше сотні спірних споруд в прибережній зоні. Заходи реагування по кожному з цих капітальних об'єктів будуть визначені за підсумками подальших перевірок", - підкреслили в наглядовому відомстві.

Прокуратура повідомила також, що в травні в Криму знесли паркан, що перекривав шлях на море у Феодосії, а господар незаконно побудованого кафе в селищі Прибережне неподалік Судака виконав рішення суду про звільнення земельної ділянки.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Пшонка зажадав від прокуратур південного сходу країни конкретних результатів перевірки законності забудови прибережних територій Азовського і Чорного морів (у вигляді демонтажу самобудів), а не відписок.