Чоловік підпалив себе, щоб помститися жінці за зраду

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України в Запорізькій області, інцидент стався 12 травня близько 23.00 на території Пологівського району області, і закінчився госпіталізацією чоловіка до хірургічного відділення місцевої лікарні з численними опіками.

На сьогодні у результаті опитування потерпілого встановлено, що 12 травня він вживав спиртні напої, після чого пішов до своєї приятельки до сусіднього села, узявши пляшку з бензином.

«Як пояснює сам потерпілий, він вирішив, що жінка йому зраджує, і тому він перед нею сам себе підпалить. Перебуваючи на території домоволодіння приятельки, ревнивець облив себе бензином і підпалив, через що і одержав опіки поверхні тіла», - повідомили у ВЗГ.

За фактом події проводиться перевірка.