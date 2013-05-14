На Сумщині через удар блискавки евакуювали школу

Сьогодні, 14 травня, о 14:28 до оперативно-координаційного центру Територіального управління ДСНС у Сумській області надійшло повідомлення про загоряння електричного лічильника в їдальні навчально-виховного комплексу у с. Пушкарівка Сумського району.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загорання виникло внаслідок удару блискавки.

Під наглядом адміністрації Пушкарівського навчально-виховного комплексу на вулицю були одразу виведені 60 учнів 1-9 класів та 16 вихованців молодшого дошкільного віку.

Пожежу вдалося ліквідувати до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

На місці події працювала мобільно-оперативна група Державної пожежно-рятувальної частини №1.