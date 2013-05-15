В українські дороги в 2013 році вкладуть 18 млрд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«По дорожньому господарству обсяг інвестицій цього року становить близько 18 млрд грн. Усі вони будуть освоєні», - сказав він.

«Найбільш значний проект – проект будівництва моста в Запоріжжі, на який цього року буде спрямовано близько 900 млн грн, що дозволить відкрити першу чергу моста вже наступного року», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул наприкінці квітня заявив, що покращення якості доріг потребуватиме збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн.

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У березні прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював зміну державного управління автодорожньою галуззю за допомогою, перш за все, розділення функції проектування будівництва та прийому в експлуатацію автомобільних доріг. Крім того, виступаючи на засіданні ради регіонів при Президенті України 21 березня, Азаров заявив, що для ремонту близько 170 тис. км доріг в Україні буде потрібно 500 млрд грн.

Автомагістраль через Дніпро в Запоріжжі будується з 2004 року. Вартість проекту становить 5,9 млрд грн.

Довжина автомагістралі через річку Дніпро в Запоріжжі - 9,1 кілометра з чотирма смугами руху, зокрема з 7 розв'язками й 26 спорудами. Проект включає два мости: вантовий міст через річку Дніпро довжиною 660 м і міст через річку Старе Дніпро довжиною 340 м. Очікуваний час здачі всієї автомагістралі - 2018 рік.