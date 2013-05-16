Про депортацію кримських татар зняли художній фільм

Як повідомляється в переданому УНІАН прес-релізі, каналу АТR - власником якого є бізнесмен Ленур Іслямов, який профінансував створення картини, презентація пройде в одному з кінотеатрів міста.

«за сюжетом головний герой, який брав участь у звільненні Севастополя, в травні 1944-го отримав відпустку й на декілька днів прибув до рідної Алупки. На його очах 18 травня почалася депортація», - розповідається в прес-релізі.

Бюджет картини становив близько 1,5 мільйона доларів США. У масових сценах знімалися понад тисяча людей з усього Криму. Режисером «Хайтарми» і виконавцем головної ролі став актор і режисер Ахтем Сейтаблаєв («Чемпіони з підворіття», «Темні води», «Операція «ЧеГевара»). У картині знялися також актори Олексій Горбунов, Юрій Цурило, Андрій Самінін, Олексій Тритенко, Дмитро Суржиков.

Згідно з повідомленням, на показ картини до Криму приїдуть герої Радянського Союзу і бойові товариші льотчика Амет-Хана Султана, чия доля лягла в основу сюжету стрічки. Крім того, на прем'єру чекають іноземних дипломатів і представників кримськотатарської діаспори з різних країн.

Іслямов зазначив, що цей проект спочатку замислював як некомерційний. «Кінотеатри не дуже хочуть брати картину, оскільки це не "Трансформери" або якийсь екшн, - сказав генеральний продюсер стрічки. - Але ми й не планували створювати комерційну картину. Це, в першу чергу, данина пам'яті народу, який постраждав у роки депортації».

«Хайтарму» після сімферопольців зможуть побачити жителі Керчі, Севастополя, Судака, Феодосії, Білогірська, Євпаторії та Кіровського. Також йдуть переговори про прокат фільму в Києві та інших містах України.

«Хайтарму» також планують відправити на міжнародний фестиваль мусульманського кіно в Казані - картину вже перекладають англійською та турецькою мовами.

Довідка УНІАН. Співробітники НКВС провели депортацію кримських татар із Кримського півострова 18-20 травня 1944 року за рішенням Державного комітету оборони, підписаним Йосипом Сталіним. Причиною виселення називалося дезертирство з Червоної армії, співпраця з німцями й розправи над радянськими партизанами. За різними даними, було депортовано від 183 до 188 тисяч кримських татар. Більшу частину - до Узбецької РСР. У роки Великої Вітчизняної війни з Криму виселили також кримських німців, вірмен, болгар і греків.

Масове повернення татар на півострів почалося наприкінці 80-х - початку 90-х років.

З 1993 року в Криму 18 травня відзначається як День пам'яті жертв депортації.

У Криму наразі проживе майже 2 млн осіб, із них близько 270 тисяч - татари. Ще не менше 100 тисяч хотіли б повернутися на півострів.