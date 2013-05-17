Акімова: Питання доступності ліків для гіпертоніків розглянуть у червні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Акімова сказала сьогодні під час брифінгу у Вінниці.

«Президентська ініціатива з реімбурсації (механізм доступності медичної допомоги і лікарських засобів - УНІАН), зокрема, щодо ліків, пов'язаних з гіпертонією, буде одним із конкретних питань на найближчому комітеті економічних реформ, який відбудеться в перших числах червня і він буде присвячений тільки соціальній тематиці», - сказала Акімова.

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Вона упевнена, що на сьогодні зроблено немало, втім і не достатньо в цьому питанні.

«Я думаю, що порівняно з тим, що було раніше, на сьогодні ми зробили чималий крок уперед, але думаю, говорити що цього кроку достатньо, думаю не наважитися ніхто», - додала Акімова.