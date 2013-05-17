Тюремники хочуть відпочивати на Азовському морі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ДПтС України Олександр Лісіцков сьогодні під час робочої поїздки до Херсонської області.

Зокрема, він відвідав медичний реабілітаційний центр «Золотий берег», на території якого і буде побудований новий сучасний медичний реабілітаційний центр (МРЦ).

За словами Лісіцкова, виникла необхідність освоєння території і розвитку пансіонату. Згідно з розробленим проектом, вже через три роки «Золотий берег» зможе приймати для оздоровлення до 1 тис. працівників ДПтСУ за одну зміну.

Планується побудувати також басейн для дітей, спортивні об'єкти, що дозволить розпочинати оздоровчу кампанію значно раніше. У перспективі планується, що центр, використовуючи бальнеологічні можливості курорту, працюватиме цілий рік.

При цьому голова ДПтСУ відмовився назвати суму будівництва, пославшись на необхідність уточнити всі деталі проекту МРЦ. Також він зазначив, що при будівництві центру буде використовуватися продукція підприємств ДПтСУ, зокрема, екологічно чистий камінь з Чернівецької області, а також залізобетонні конструкції та інші будівельні матеріали з сусідніх областей, що дозволить заощадити на будівництві МРЦ.

Зазначимо, що існуючий реабілітаційний центр є бюджетною установою. Є правонаступником пансіонату «Золотий берег» Північної виправної колонії ДПтСУ в Херсонській області (№ 90).

МРЦ «Золотий берег» - самостійний профілактичний заклад із загальною площею земельної ділянки 10,3289 га. Земельна ділянка розташована за межами села Стрілецьке, на території Стрілківської сільради Генічеського району Херсонської області. Центр працює сезонно і розрахований на одночасне перебування 100 осіб, для проживання яких передбачено 33 дерев'яних будиночки.