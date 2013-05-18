Десантний корабель ВМС вийшов у море після заводського ремонту

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі українських ВМС корабель проходив ремонт на ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод” (м.Миколаїв) з серпня 2012 року.

Згідно двосторонньому договору, підприємство здійснило доковий ремонт корабля, ремонт корпусу корабля, спецтехніки, а також ремонт по лінії електро-механічної бойової частини, повідомляє прес-служба.

«Ми вдячні миколаївським корабелам за проведену роботу з відновлення технічної готовності корабля», - цитує першого заступника командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Сергія Єлісєєва прес-служба флоту. «Той комплекс заходів, що здійснюється, дасть змогу вже ближчим часом продовжити виконання кораблем завдань у складі бойового ядра українських ВМС України», - додав віце-адмірал.

Після прибуття ВДК в пункт постійної дислокації, екіпаж корабля перейде до інтенсивного періоду підготовки. Планується залучення «Костянтина Ольшанського» до заходів міжнародних навчань, виконання кораблем властивих завдань у Чорному морі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року було проведено тендер, за результатами якого 7 червня ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» уклало договори з командуванням ВМС України на проведення ремонтних робіт чотирьох кораблів: малого розвідувального корабля «Переяслав», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський», ракетного корвета «Придніпров'я» і середнього десантного корабля ВМС “Кіровоград”. Згідно з укладеними угодами, ремонт українських військових кораблів повинен бути здійснений до кінця 2012 року.

23 жовтня на "ЧСЗ" було завершено комплексний ремонт малого розвідувального корабля «Переяслав» ВМС України.

1 лютого "ЧСЗ" завершив доковий ремонт ракетного корвета «Придніпров'я».

На підприємстві завершується ремонт середнього десантного корабля «Кіровоград».

Чорноморський суднобудівний завод - судноверф з найбільшим технічним потенціалом в Україні. ПАТ «ЧСЗ» входить до складу суднобудівного холдингу Smart Maritime Group (Україна).

Smart Maritime Group (SMG) – найбільший суднобудівний холдинг України. Заснований в 2009 році для управління морегосподарськими активами Смарт-холдингу. SMG об'єднує два найбільші суднобудівні підприємства України – Чорноморський суднобудівний завод і Херсонський суднобудівний завод.