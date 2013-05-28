"Дарницькому маніякові" дали 9 років

Як повідомляє прес-служба прокуратури Дарницького району міста Києва ґвалтівником та розбійником виявився 27-річний уродженець Одеської області, який одружений та має неповнолітню доньку. До Києва він приїжджав в гості до тещі.

Встановлено, що у листопаді минулого року жертвами зловмисника стали двоє молодих жінок. Чоловік спочатку відстежував їх, а потім, дочекавшись влучного моменту, підходив зі спини та, погрожуючи ножем, силоміць затягував у лісосмугу.

Наразі злочинця визнано винним за ч.2 ст. 187 КК України «Розбій», ч. 2 ст.152 КК України «Зґвалтування», ч.2 ст.153 КК України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом».

Під час постановлення вироку суд підтримав позицію прокуратури Дарницького району щодо міри покарання зловмиснику, який, до речі, вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, та засудив його до 9 років позбавлення волі.