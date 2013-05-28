S&P: Європейські банки пішли з українського ринку через брак перспектив

Банки із Західної Європи залишили у попередні роки український ринок у зв'язку з відсутністю покращення у перспективах розвитку економіки і діловому кліматі України, повідомила провідний аналітик агентства Standard & Poor’s Аннет Есс під час конференції «Український борговий ринок: проблеми і перспективи розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, «банки працюють в умовах надзвичайно високих економічних ризиків. Економічна обстановка в країні не передбачає відновлення в 2013 році. Прогноз щодо банківської системи – стабільний».

Як сказала Есс, підвищення конкуренції з боку дочірніх підрозділів російських банків (що мають перевагу з точки зору доступу до фондування) компенсується виходом, що триває, з українського ринку західноєвропейських банків, які сприяли «буму» кредитування в країні у минулому десятилітті.

При цьому Есс відзначила, що ринкові позиції ключових гравців на українському банківському ринку залишаються стабільними.

Разом з тим, негативний вплив на показники прибутковості українських банків чинять зниження обсягів кредитування, підвищення вартості фондування і значні потреби у резервуванні.

За словами аналітика S&P, державні банки, як і раніше, грають важливу роль, проте середньострокова стратегія держави щодо сектору залишається непевною.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2013 року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 1,6%. При цьому кількість банків з іноземним капіталом не змінилася, і на 1 травня поточного року становила 53 банки з 177 зареєстрованих. Також не змінилася кількість банків з 100% іноземним капіталом – 22.

Свої дочірні банки в Україні останніми роками продали Commerzbank (Німеччина), Societe Generale (Франція), SEB (Швеція) і Erste Group (Австрія), Swedbank (Швеція).