Водій і експедитор інсценували розбійний напад

Як повідомила УНІАН співробітник СЗГ УМВС України в Сумській області Євгенія Думчикова, 30 травня о другій годині ночі до Білопільського райвідділу міліції звернулись водій та експедитор однієї з Кіровоградських фірм.

Чоловіки повідомили, що невідомий, погрожуючи пістолетом, забрав у них більше 200 тис. гривень. За їх словами, це сталось коли вони зупинились для відпочинку на узбіччі дороги поблизу Білопілля. Експедитор пояснив, що міцно спав, коли почув стук у скло – невідомий погрожував пістолетом та вимагав впустити його, після чого зробив два постріли. Наляканий чоловік відчинив двері і кинувся тікати. Його напарник пояснив, що весь цей час перебував в місці для спання і нічого не чув. Обидва чоловіки стверджували: невідомий злочинець викрав з сейфу всі гроші, які вони отримали від підприємців Сумської області за реалізований товар. Після скоєного, нападник втік на власному автомобілі. Ні його обличчя, ні марки та номерів авто, потерпілі не запам’ятали.

Після аналізу отриманої інформації в оперативних працівників обласного УМВС та Білопільського райвідділу міліції виникли підозри, що, можливо, нападу не було, а його грамотно інсценували.

Як повідомив начальник УМВС України в Сумській області Віктор Козицький, зокрема, підозри викликав той факт, що зазвичай, коли перевозять великі суми грошей, намагаються зупинитись в освітлених місцях чи наблизитись до постів ДАІ. Також дивним видався факт, що водій так міцно спав, що не чув як розбили скло і постріли.

Тож головним підозрюваним у справі став водій. Під час спілкування з міліціонерами він почав плутатись у свідченнях, а зрештою зізнався. Чоловік розповів, що злочин спланував зі своїм кіровоградським приятелем. Саме йому була відведена роль нападника. Чоловік мав непомітно «супроводжувати» експедиторське авто і в той час, коли буде зупинка для відпочинку, розіграти перед експедитором, який нічого не підозрював, спектакль, щоб все виглядало досить правдоподібно.

Після зізнання водія, оперативники вирушили до Кіровограду, де і затримали подільника. Він одразу віддав награбоване, яке не встиг навіть перерахувати.

30 травня стосовно чоловіків відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). Їм загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.