У Києві п'яний водій тролейбуса вирішив навести лад на дорозі

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державтоінспекції Києва.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, працівники ДАІ, які забезпечували безпеку дорожнього руху на Либідській площі, що у Голосіївському районі, звернули увагу на тролейбус, що рухався по вулиці Горького та постійно змінював напрямок руху. Несподівано водій взагалі зупинив транспортний засіб у другій смузі та вийшов з тролейбусу і почав ображати водіїв, автомобілі яких були припарковані край дороги.

Наблизившись до водія, щоб з’ясувати причину раптової зупинки та некоректної поведінки на дорозі, інспектори ДАІ запідозрили, що він перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Спілкування з ним лише підтвердило їх підозри, зазначили в ДАІ, додавши, що від водія було чути різкий запах алкоголю, він ледь тримався на ногах.

32-річний водій свою провину визнав і не заперечував, що вживав спиртні напої.

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Порушника відсторонили від керування та у присутності свідків склали на нього відповідний адмінпротокол. Матеріали незабаром буде направлено до суду, зазначається в повідомленні.