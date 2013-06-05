Сьогодні складають тести з української мови

В Україні продовжується проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Після тестування з хімії буде проведено ЗНО з української мови і літератури.

Оскільки результати ЗНО з української мови і літератури мають надаватися абітурієнтами для вступу на усі напрями навчання у вищих навчальних закладах країни, для складання тестів з української традиційно реєструється найбільша кількість учасників. Цього року для проходження тестування зареєстровано 315 858 учасника, які складатимуть тести впродовж двох сесій.

Упродовж 180 хвилин учасникам ЗНО з української мови і літератури необхідно буде розв’язати 61 тестове завдання. Останнє завдання тесту передбачає створення власного висловлювання та виконується у бланку відповідей Б. Орієнтовний обсяг власного висловлювання – 1 сторінка (200-250 слів).

Максимальна кількість балів, що зможе набрати учасник тестування, правильно виконавши всі завдання тесту, - 107 тестових балів. Виконання завдання з розгорнутою відповіддю оцінюватиметься від 0 до 20 тестових балів.

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Кожна сесія ЗНО розпочинатиметься об 11.00, а допуск до пункту тестування буде здійснюватись з 10.15 до 10.50. Учасникам необхідно звернути увагу на дату проведення зовнішнього оцінювання та адресу пункту тестування, що вказані у запрошенні-перепустці для участі у ЗНО. За необхідності зверніть увагу на маршрути доїзду до пункту тестування.

Обов’язковими документами для допуску до пункту тестування є оригінали: Сертифіката ЗНО; паспорта або іншого документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Під час виконання завдань тесту зовнішнього оцінювання з української мови і літератури буде заборонено використання будь-яких допоміжних матеріалів, мобільних телефонів та інших електронних пристроїв.

Учаснику необхідно мати при собі одну або декілька кулькових або капілярних ручок чорного кольору для заповнення бланків відповідей, а також, за бажанням, прозору пляшку води, повідомляє Освіта.ua.