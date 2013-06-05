Пинзеник вже бачить, що бюджет не дорахується більше 20 мільярдів

Як повідомила УНІАН прес-служба народного депутата України (фракція «УДАР») Віктора Пинзеника, таку думку висловив депутат, коментуючи показники виконання бюджету за січень-травень поточного року. За його словами, показники приросту надходжень до загального фонду держбюджету за цей період всього на 2,4% і падіння доходів в травні поточного року, порівняно з травнем минулого року, на 6,7%, свідчать про зростання бюджетної дірки і підтверджують нереальність виконання бюджету.

"Схвалені бюджетним законом доходи повинні б вирости на 9,2%. Фактичний приріст у чотири рази менший від затвердженого ", - зазначив Пинзеник.

Крім того, за словами депутата, показник доходів завищений, оскільки в поточному році, на відміну від попереднього, діє авансова сплата податку на прибуток, а також Національний банк України вдвічі" наростив " податкову активність.

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Як вважає Пинзеник, сьогодні такі кошти можна отримати тільки за рахунок нарощування і так істотного боргового навантаження. "У нинішній непростій ситуації потрібен секвестр видатків, а не їх нарощування, необхідно закриття законодавчих та адміністративних лазівок ухилення від оподаткування », - цитує прес-служба Пинзеника.