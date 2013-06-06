Держстат: Інфляція у травні становила 0,1%

Як повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики, у річному виразі (проти травня 2012 року) зафіксовано дефляцію у розмірі 0,4%, з початку 2013 року (травень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,2%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в квітні 2013 року, порівняно з березнем 2013 року, становила 0%, у річному виразі (проти квітня 2012 року) зафіксовано дефляцію в розмірі 0,8%, з початку 2013 року (квітень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

На тему: Інфляція в Україні продовжує стояти на місці

Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%, при цьому зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень проти грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету 3,2% ВВП і темпів збільшення ВВП 3,4%.