Cильна злива затопила вулиці Херсона (відео)

Як повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Херсон, сильна злива, що почалася в місті 4 червня о 16:45, швидко перетворила вулиці на річки.

Підтопленими виявилися вулиці в центрі Херсона, Таврійському мікрорайоні, в Кузнях, під мостами в напрямку Шуменського і Таврійського мікрорайонів. Рівень води на деяких дорогах перешкоджав проїзду автомобілів. У багатьох районах міста утворилися пробки.

Даних про постраждалих під час стихії не надходило.

Оперативна і робоча групи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення м. Херсон міської ради тримають ситуацію в місті під контролем.

Відучора наслідки стихії ліквідовують дві бригади КП "Шляховик", дві бригади МКП "ПУ ВКГ м. Херсон" і пожежно-рятувальні підрозділи управління ДСНС у Херсонській області.

Також зазначимо, що маленький дощ йшов у Херсоні всю сьогоднішню ніч і тривав до 9.00. Синоптики на сьогодні обіцяють у місті грози, місцями град, шквали 15-20 м/с.