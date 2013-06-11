Долар на міжбанку падає

У вівторок, 11 червня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1350/8,1400 грн/дол., на 12:00 - знову зросли - до 8,1350/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,7870/10,7950 грн/євро, на 12:00 - знову знизилися до 10,7995/10,8110 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2512/0,2516 грн/рубль, на 12:00 - знизилися до 0,2513/0,2517 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився, і на 12:00 встановився на рівні 32.3130 (-0.0220).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3264/1,3266, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 червня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1385/8,1415 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,7480/10,7580 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2518/0,2522 грн/рубль.