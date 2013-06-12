За останній рік українці стали більше любити Росію (дослідження)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив соціолог, засновник групи компаній Research and Branding Group Євген Копатько, представляючи результати дослідження компанії, яке проводиться з 2005 року.

За його словами, у квітні 2013 року 42% українців оцінювали українсько-російські відносини в цілому як хороші та добросусідські, тоді як у вересні 2012 року так вважали 21% українців, а у лютому 2012 року — лише 17%.

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“Ми бачимо певний стабільний тренд покращення”, - сказав Копатько і додав, що це може бути наслідком “об’єднавчих процесів” у Росії, зокрема, змін після подій на Болотній площі, обрання Президентом Володимира Путіна та стриманіших заяв російських політиків.

Водночас, відповідно до даних дослідження, 20% опитаних українців оцінюють українсько-російські відносини як в цілому напружені та погані, тоді як у лютому 2012 року так вважали 41% опитаних українців. 35% оцінили ці відносини як “наскільки хороші, настільки і погані”.

Дослідження показало, що у квітні 2013 року у сприйнятті українцями Росії переважали позитивні настрої. Зокрема, “братською країною” Росію називали 32% опитаних українців, тоді як у лютому 2012 року так вважали лише 20% респондентів.

Водночас, дружньою державою Росію назвали 24% опитаних, а стратегічним партнером — 14%, ще 17% українців вважають Росію просто сусідом України, або її конкурентом — 5%.

Лише 7% мешканців України сприймають Росію негативно: як ворожу країну — 4%, або джерело загрози — 3%.

“Тренд непоганий. Можливо, це позитивний сигнал для представників російської, української політичної еліти, що на фоні доброзичливого ставлення один до одного, добрих оцінювальних характеристик, можливо легше буде домовлятися”, - сказав Копатько.

Згідно з даними дослідження, у квітні 2013 року 78% опитаних зазначили, що між росіянами та українцями більше спільного, а 17% вважали, що більше відмінностей.

Водночас 54% опитаних вважають, що між мешканцями західної і східної України більше спільного, а 37% - що між ними більше відмінностей.

Дослідження проводилося з 19 по 29 квітня 2013 року. Збір інформації здійснювався методом особистого інтерв’ю у 24 областях України, Криму, Києві та Севастополі. Було опитано 2 тисячі осіб, середня помилка вибірки становить плюс-мінус 2,2%