Хуліган, який представився головою суду, зацікавив прокуратуру Черкас (відео)

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури міста Черкаси, кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (Хуліганство) за фактом вчинення хуліганських дій головою одного із райсудів Черкас відкрито за зверненням мешканки Черкас. Досудове розслідування проводиться слідчим прокуратури міста Черкаси.

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Приводом для початку розслідування прокуратурою стали кілька відеороликів, розміщених у мережі Інтернет на відео-сервісі YouTube. На відео добре видно, як чоловік, дуже схожий на голову Придніпровського районного суду міста Черкаси Андрія Смоляра в одному з дорогих ресторанів міста нецензурно лається, ображає та принижує персонал ресторану. При цьому він запевняє працівників, що він голова Придніпровського райсуду Черкас і погрожує адміністрації закладу.