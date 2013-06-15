Викрали голову у пам'ятника румунському поетові

Як повідомив журналістам голова обласного Товариства румунської культури ім. Емінеску Василь Бику, вандали відбили голову пам’ятнику і її місце знаходження нарізі невідоме.

Він також додав, кошти на встановлення погруддя зібрали румунські громади.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в урочистостях 15 червня мали взяти участь як представники місцевої влади, так і румунських національно-культурних товариств Буковини.

Голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв назвав дії зловмисників «актом політичного вандалізму».

Він також звернувся до правоохоронних органів з вимогою "якомога швидшого розслідування події та покарання винуватців". Також Папієв доручив "здійснити всі відновлювальні роботи і відкрити погруддя великому поету та чернівчанину завтра, 15 червня, як і планувалося».

"Я добре розумію - хто це вдіяв і навіщо", зазначив голова ОДА.

На його думку, «європейці чекають українців в Євросоюзі, проте це не влаштовує лідерів цілком відомих політичних сил країни та найближчого зарубіжжя, які лише базікають про євроінтеграцію, а з допомогою «політичних десантів» намагаються зірвати цей складний процес напередодні візиту держсекретаря Міністерства закордонних справ Румунії до Чернівців».

Як повідомляє офіційний сайт обласної ради, голова облради Михайло Гайничеру засудив акт вандалізму в селищі Глибока, та назвав його "спробою роздмухування міжнаціональних конфліктів". Водночас він переконаний, що дана подія "не може викликати інші почуття крім обурення та категоричного осуду зі сторони всіх свідомих громадян, мешканців Буковинського краю, незалежно від їх національності та громадянської позиції".

"Впевнений, що цей варварський вчинок отримає широкий громадський осуд і не позначиться на дружніх стосунках між українським та румунським народами, а також євроінтеграціних прагненнях України", - підкреслив Гайничеру.

Довідка УНІАН. Міхай Емінеску (1850-1889) — румунський поет, публіцист, громадсько-культурний діяч. Автор багатьох поетичних, прозових і публіцистичних творів, статей, записів румунського фольклору. Прихильно ставився до української культури, знав українську мову. Його юність пов'язана з Україною - в 1860-66 рр. з перервами навчався в Чернівецькій вищій гімназії.