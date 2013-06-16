Держветфітослужба: Експорт українських продуктів до Європи під загрозою

Про це в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня" заявив голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв, коментуючи законопроект про розмежування повноважень між Держветфітослужбою і Міністерством охорони здоров'я.

"Інспектори генерального директорату Єврокомісії з охорони здоров'я і захисту прав споживачів (САНКО) чітко заявили нам: жоден харчовий продукт не потрапить до країн єврозони, якщо в Україні не функціонуватиме єдиний контролюючий орган, який гарантуватиме якість і безпеку харчових продуктів", - сказав Горжеєв.

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За його словами, все розставить по своїх місцях Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпеки харчових продуктів", проект якого підготували в Держветфітослужбі. Він передбачає і перехідний період, впродовж якого служба плавно візьме на себе функції Мінохоронздоров'я, без будь-яких потрясінь. При цьому до остаточного розмежування функцій між Держветфітослужбою і Мінохоронздоров'я останнє поки що контролює готові харчові продукти.

За словами Горжеєва, законопроект було подано до Верховної Ради ще восени 2012 р., але через "простой" законодавчого органу він не дійшов навіть до першого читання.

Після ухвалення закону Держветфітослужба повністю відповідатиме за дотримання сівозмін, контролюватиме, яке насіння кладе в грунт і чим обробляють рослини. Далі тваринництво, зі своєю діагностикою, вакцинацією, мільйонними пробами для лабораторних досліджень, якістю кормів, сировиною (м'ясом, молоком, яйцями тощо), яким чином його одержують, в яких умовах зберігають і переробляють, включаючи готову продукцію на прилавку.

"Закон непростий. Ставлення до нього неоднозначне не тільки у відомствах, а й серед депутатського корпусу, в суспільстві. Але це світова практика: єдиний компетентний державний орган контролює харчові продукти. Від поля і ферми — до столу споживача", - сказав Горжеєв.

Він також визнав, що український агропромисловий сектор ще не до кінця готовий до виходу на європейський подіум у рамках зони вільної торгівлі.