Велосипедист із Сумщини хоче перетнути Україну за 80 годин

Як повідомили УНІАН в Управлінні Сумської облдержадміністрації з питань молоді та спорту, Кальченко виїде у понеділок, 24 червня, з Луганська.

Далі поїде через всю Україну до міста Чоп. Весь час за Кальченком стежитимуть представники Національного реєстру рекордів України.

За словами велосипедиста, таку відстань – 1,8 тис. кілометрів – він вже проїхав минулого року один.

«В дорозі був 96 годин: 70 годин їзди і 16 – на сон, їжу і спілкування з друзями. Цього разу їхатиму з супроводом, без нічого. Тому думаю укластися у 80 годин. До мене вже пара чоловік намагалися на швидкість проїхати зі сходу на захід країни, але до кінцевого пункту не добиралися», - сказав велосипедист.

Кальченко – не професійний спортсмен: за фахом він зубний технік, а працює казанярем на Сумському НВО імені Фрунзе. Вже 10 років він добирається на роботу на велосипеді – з Білопілля до Сум і назад, долаючи по 100 кілометрів на день.

У 2011 і 2012 роках Кальченко перемагав у добовому марафоні «Боярка 24», посів друге місце в «Броварських дюнах» і «Нічному марафоні», а також проїхав із Сум до Сімферополя – 800 км - за 36 годин.