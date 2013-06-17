На Волині «мінер» вигадав не тільки бомбу, а й школу для неї

У Волинській області школяр задля розваги "замінував"неіснуючу школу.

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, 14 червня 16-річний житель села Городище Ківерцівського району підключив у свій мобільний телефон стару сім-карту, яку йому віддала матір і набравши номер «102», повідомив черговому, що в селі Клубочин замінували школу. Після цього він одразу поклав трубку.

Оперативний черговий Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області передав інформацію керівництву райвідділу та направив за вказаною адресою слідчо-оперативну групу, карету «Швидкої медичної допомоги» та працівників пожежної частини.

Після приїзду на вказане місце з’ясувалося, що в даному селі взагалі немає школи. Аби впевнитися, що вибухових пристроїв немає, правоохоронці обстежили сільський клуб. Далі, провівши ряд розшукових заходів, оперативно встановили номер з якого надійшло повідомлення про замінування, а потім 16-річного жартівника. Хлопець зізнався, що повідомив міліціонерам про бомбу, бо хотів пожартувати.

Відносно школяра розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкцією цієї статті передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до шести років.