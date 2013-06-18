22 дітей з України з опіками потрапили до лікарні у Болгарії

22 дівчинки з України у віці від 11 до 13 років, які беруть участь у Міжнародному фольклорному фестивалі "Сонце, радість і краса", що зараз проходить у Несебрі, потрапили до лікарні болгарського міста Бургас з опіками другого ступеня, повідомляє болгарський ресурс Flagman.

За даними видання, трагедія сталася у понеділок, 17 червня, близько 17-ї години в самому центрі міста. Українські учасниці для показу свого танцю вийшли на сцену босоніж. Температура повітря була близько 35 градусів. Гумове покриття сцени розігрілося, як з'ясувалося, до температури 50-56 градусів, однак ніхто з організаторів цього не помітив.

Після вступу діти поскаржилися на опіки і були відправлені до лікарні обласного центру Бургас. Лікарі обробили опіки.

"Ми не могли знати, що температура сцени буде гіршою за палаючу гуму", - сказала керівник українського танцювального ансамблю Ірина Шепеленко, яка кілька разів втрачала свідомість, коли побачила стан дівчаток.

Діти з українського танцювального колективу живуть в готелі "Гренада" на курорті Сонячний берег. Тут же розміщено й інших 300 учасників міжнародного фестивалю з Росії та Білорусі.