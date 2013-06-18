Пинзеник порахував, що в Азарова занизили показник дефіциту в півтора рази

В Україні намітилася небезпечна тенденція зростання дефіциту бюджету, який за підсумками 2012 року становив не менш як 70 млрд грн, тоді як урядова оцінка дефіциту - в півтора рази менший і становить 53,4 млрд грн, хоча спочатку закладена до бюджету цифра була ще менша - 25 млрд грн.

Про це заявив народний депутат від фракції «УДАР» Віктор Пинзеник, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«Торішній бюджет відродив дуже небезпечну тенденцію нарощування боргу», - наголосив парламентарій. За його словами, перша версія закону про державний бюджет передбачала дефіцит в 25 млрд грн., але 38 «покращень» підняли його до 38,8 млрд грн. «У поданому звіті (про виконання бюджету-2012, підготовленому Міністерством фінансів і представленому на розгляд парламенту сьогодні, 18 червня - УНІАН) ця цифра вдвічі перевищує первинну – 53,4 млрд грн, або 3,8% ВВП. А за моїми оцінками, реальний дефіцит минулого року становить майже 70 млрд грн, або 5% (ВВП - УНІАН). Та й ця цифра не остання ”, - відзначив Пинзеник.

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При цьому він звернув увагу і на диспропорції бюджету-2013. За словами політика, доходи бюджету поточного року мають зрости на 9,2%, а за результатом 5 місяців приріст становить лише 2,4%. “Недобір коштів становить 20-25 млрд грн. Бюджетна дірка тільки з цієї причини виявиться в 1,5 разу більше, ніж затверджена», - спрогнозував нардеп.

«У цій ситуації уряду пора припинити сіяти ілюзії щодо якихось невідомих джерел, які мають бути поділені при перегляді бюджету. Чесна політика вимагає іншого – секвестру і закриття різного роду лазівок при оподаткуванні», - наголосив політик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 червня, Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді затвердити звіт про виконання державного бюджету за 2012 рік із дефіцитом у 53,4 млрд грн, що становить 3,8% ВВП. Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звіт щодо виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2012 рік". За прийняття звіту за основу і в цілому проголосували 192 народних депутата при необхідних 226.