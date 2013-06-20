Сергій Мавроді: МММ діє в рамках законів. Творець і керівник МММ надасть відповіді на запитання

У зв'язку з тривалою ситуацією щодо арешту індійського МММ - лідера Олексія Муратова, МММ - спільнота готує масові пікети і мітинги в країнах, де розвивається система. Перші пікети вже почалися в Москві з 19 червня. На даний момент щоденні пікети проходять у більш ніж десяти містах біля Міністерств іноземних справ і посольств Індії, організовані групи по регулярному телефонному обзвону урядових організацій для отримання оперативної інформації щодо дій російського МЗС на захист лідера співтовариства і його команди в Індіі.Також активісти Каси взаємодопомоги МММ залучатимуть увагу громадськості на вулицях і площах міст. Творець і керівник МММ Сергій Мавроді акцентує, що всі дії МММ проходитимуть в рамках законодавств України та Росії, як і діяльність МММ в цілому.

З 20 по 22 червня проходить збір запитань творцю і керівнику МММ Сергію Мавроді, також можлива організація ексклюзивного інтерв'ю для ЗМІ.

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