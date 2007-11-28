У Білорусі стратили колишнього міліціонера

У республіці Білорусь розстріляний колишній працівник правоохоронних органів, засуджений до вищої міри покарання за серію вбивств і згвалтувань. Про те, що вирок щодо Олександра Сергійчика приведений у виконання, журналістам повідомили у Верховному суді республіки. Місце і точна дата страти не повідомляються.

Колишній працівник Гродненського райвідділу департаменту охорони МВС Білорусії був визнаний винним у шістьох вбивствах, здійснених з особливою жорстокістю, а також згвалтуванні, викраданні вогнепальної зброї, її зберіганні й незаконному носінні та інших злочинах.

Вирок Сергійчику був винесений 22 травня 2007 року.

Лента.ру