У Севастополі український і російських флоти «борються з піратами»

Як передає кореспондент УНІАН, вперше темою навчання, що, починаючи з 2010 року, проводиться флотами щорічно, є «Ведення спільних антипіратських дій на морі», а навчальними цілями - виробити єдині погляди на форми і способи проведення антипіратських дій, відпрацювати спільні дії екіпажів кораблів (суден) і авіації двох флотів на навчаннях з ведення морського бою, з організації всіх видів оборони на ходу з виконанням бойових вправ, тактичного маневрування, а також відпрацювати дії сил авіації при виконанні завдань антипіратської діяльності і спільні дії пошуково-рятувальних сил.

Від українських ВМС до маневрів залучені ракетний корвет «Хмельницький», морський тральщик «Черкаси», санітарний катер «Сокаль», 2 швидкохідні човни «Віллард», 1 літак Ан-26, 1 вертоліт Мі-14, 15 бойових плавців; від російського ЧФ - ракетний катер на повітряній подушці «Бора», малий протичовновий корабель «Муромец», ракетний катер «Р-60», морський тральщик «Турбинист», водолазне судно «ВМ-154», 2 літаки Су-24, 1 літак Бе-12, 1 вертоліт Ка-27ПС; морський буксир «МБ-173» з буксированим щитом «МКЩ-46», екологічне судно «Петр Градов», 2 швидкохідні човни «ВЛ-680», 15 бойових плавців.

Сьогодні на одному з причалів ЧФ РФ відбулася урочиста церемонія відкриття навчання, в якій взяли участь учасники маневрів, представники командувань двох флотів, керівництва міста Севастополя і духовенства. На 25 червня заплановане проведення епізодів морської фази навчання. Зокрема, у морі сили двох флотів проведуть навчання з контролю безпеки судноплавства та опитування підозрілого судна, виконають артилерійську стрільбу, глибинне бомбометання, розстріл плаваючої міни, проведуть навчання з боротьби за живучість і надання допомоги пошкодженому кораблю. Крім того, здійснюватиметься ведення антипіратських дій, надання допомоги аварійному судну (гасіння пожежі), пошук та рятування особового складу, що плаває на воді тощо.

За принципом ротації, цього разу керівником навчання є командувач Чорноморського флоту Російської Федерації віце-адмірал Олександр Вітко, першим заступником керівника навчання - перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв.

Навчання проводяться на підставі Указу Президента України від 28 лютого 2013 року №113/2013 «Про затвердження Плану проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних Сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2013 році».

Довідка УНІАН. Вперше навчання серії «Фарватер миру» було проведено у 1997 році. Вони проводилися один раз на два роки до 2003 року. У 2004-2009 роках навчання не проводилися. Проведення «Фарватеру миру» було відновлено у 2010 році.