Міліція взяла під цілодобову охорону воєнні пам’ятники

У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні до всіх меморіальних комплексів, братських могил, обелісків та пам’ятників, біля яких заплановано проведення меморіальних заходів, максимально наближено наряди міліції, а з 21 червня в обласних центрах і великих містах держави вони взяті під цілодобову охорону міліції.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У міліції зазначили, що у 303 населених пунктах усіх регіонів держави заплановано проведення 418 масових та інших заходів. Загальна кількість учасників становитиме понад 66 тис. осіб. Охорону громадського порядку під час проведення масових заходів забезпечуватимуть понад 3,5 тис. працівників органів внутрішніх справ.