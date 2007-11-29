Усі будівельні фірми пройдуть перереєстрацію

Міністерство регіонального розвитку і будівництва запроваджує новий порядок ліцензування будівельної діяльності з 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства з посиланням на заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолія БЕРКУТУ.

За його словами, найближчими днями Кабінет міністрів планує прийняти постанову, яка регламентуватиме новий порядок ліцензування будівельної діяльності.

У проекті цього документа передбачається, що впродовж 6 місяців після ухвалення постанови всі суб`єкти, що мають ліцензію на здійснення будівельної діяльності, повинні повторно пройти реєстрацію.

«Це дасть можливість виявити і прибрати з ринку ті паразитуючі організації, які, маючи ліцензію на здійснення будівельної діяльності, такої роботи фактично не ведуть», - сказав А.БЕРКУТА.

Водночас, за словами заступника міністра, порядок ліцензування буде спрощений. Зокрема, перелік документів, які необхідно буде надати органу ліцензування, значно скоротиться і зведеться до заяви та інформаційної довідки про діяльність підприємства.

За словами начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра БОНДАРЕНКА, для виявлення реальної можливості фізичних і юридичних осіб виконувати заявлені види робіт, буде введена процедура ліцензійної експертизи претендентів, яку здійснюватимуть з виїздом на місце знаходження претендентів представники експертно-технічних центрів, які функціонуватимуть при органах ліцензування.

«На підставі експертизи орган ліцензування ухвалюватиме рішення про видачу ліцензії», - додав О.БОНДАРЕНКО.

Вартість проведення ліцензійної експертизи і порядок її проведення будуть встановлені Мінрегіонбудом і Мінфіном.

За словами А.БЕРКУТИ, якщо сьогодні у посередників вартість експертизи становить близько 3 тис. грн., то з новим порядком ліцензування її розмір може становити 500-600 грн. Термін дії ліцензії – 3 роки.

Заступник міністра також повідомив, що новостворені організації повинні будуть звертатися за отриманням ліцензії за місцем своєї реєстрації і здійснювати свою діяльність тільки на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Україні понад 50 тисяч організацій мають ліцензії на здійснення будівельної діяльності. 42 тисячі з них фактично зареєстровані як виконавці будівельно-монтажних робіт, з них 86% виконують проектну і будівельну діяльність.