У Керчі горить порт Камиш-Бурун (відео)
17:14, 22 червня 2013Суспільство
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У Керчі горить порт Камиш-Бурун, за попередніми даними, жертв немає.
Як повідомляє сайт «Kerch.FM», пожежа розпочалася за територією порту, загорілася трава поряд, після чого вогонь перекинувся на склади поряд з прохідною порту.
Пожежу розносить західний вітер швидкістю більш як 12 м/с.
«Зараз горить обладнання компанії "Альтцем" у дерев'яних ящиках. На причалах Камиш-Бурунського порту не було суден», - пише видання.
Поряд знаходиться територія суднобудівного заводу "Залив".
Вогонь з Камиш-Буруну видно від берегової лінії району Аршинцево.
На місці пожежі працюють бійці МОСНС.
Одержати коментар Кримського рятувального відомства УНІАН поки не вдалося. Телефони прес-служби не відповідають.
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