У Керчі горить порт Камиш-Бурун (відео)

Як повідомляє сайт «Kerch.FM», пожежа розпочалася за територією порту, загорілася трава поряд, після чого вогонь перекинувся на склади поряд з прохідною порту.

Пожежу розносить західний вітер швидкістю більш як 12 м/с.

«Зараз горить обладнання компанії "Альтцем" у дерев'яних ящиках. На причалах Камиш-Бурунського порту не було суден», - пише видання.

Поряд знаходиться територія суднобудівного заводу "Залив".

Вогонь з Камиш-Буруну видно від берегової лінії району Аршинцево.

На місці пожежі працюють бійці МОСНС.

Одержати коментар Кримського рятувального відомства УНІАН поки не вдалося. Телефони прес-служби не відповідають.