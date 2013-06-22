Україна заборонила імпорт свинини з Білорусі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

"З метою недопущення занесення збудника вказаного захворювання на територію України, рішенням Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 22.06.2013 № 15-9-1-23/17663 заборонено ввезення на територію України сприйнятливих до виявленого захворювання тварин, продукції та сировини з них, сперми, яйцеклітин, ембріонів свиней та кормів для свиней з Республіки Білорусь", йдеться у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства та продовольства Республіки Білорусь заявив, що на території Гродненської області (с. Чапунь, Івьєвський район) зареєстровано захворювання свиней на африканську чуму.