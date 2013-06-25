Учасник групи українських альпіністів у Пакистані: теракт був спланованим

Про це він сказав ТСН.

Колотушкін розповів, що в ту ніч він перебував у таборі, який розташований вище від основної, базової зупинки альпіністів. Він переконаний, що терористична атака була спланованим вбивством всіх іноземців, до яких могли добратися вбивці.

"О шостій вечора відбувся останній зв'язок із нашою командою в базовому таборі. Ми обговорили плани на наступний день та оголосили відбій до дев'ятої ранку. Потім з'явилися озброєні люди. Їх було не менше десяти. Погрожуючи автоматами, вони витягували людей із наметів. Потім були розмови: звідки вони, яка країна, яка віра. Коли вони бачили, що людина не місцева, вони її вбивали. Так вони прочесали весь табір", - розповів Колотушкін.

За його словами, бандитам не потрібні були гроші. Вони просто прагнули вбити іноземців.

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"Вони не хотіли грабувати. В таборі було багато цінних речей: супутникові телефони, гроші, фотоапарати. Там були речі 60 альпіністів. Якби це було пограбування, вони могли б забрати та піти. Їх би ніхто не зупинив. Це була спланована акція, з ціллю залякати", - поділився альпініст.

На даний момент всі українці, які залишилися живими, перебувають в Ісламабаді. Речей у них поки що немає, вони продовжують ходити в тому, в чому спустилися з гір.

"Я зараз у шльопанцях та в тому одязі, в якому спустився з шести тисяч. Речі доставлять, мінімум, за три дні. Нас евакуювали дуже швидко. Але наші речі будуть відправляти з носіями. Це гірський район, там немає доріг, лише стежки. Наші речі перенесуть в найближче місто, звідки на авто відправлять в Ісламабад. Я оцінюю це в три дні", - розповів Колотушкін.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Пакистані озброєні бойовики ввірвалися в базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Керівник харківського клубу альпіністів Геннадій Копейка повідомив, що з харківської експедиції загинули троє альпіністів. Серед вбитих – керівник харківської групи Ігор Свергун. Також загинули Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв.