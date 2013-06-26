Російська поліція зможе офіційно співпрацювати з приватними детективами

У наказі подано типові зразки угод ОВС з приватними охоронними організаціями та детективами. У кожному такому угоді прописані обов'язки і відповідальність договірних сторін щодо організації спільної роботи з розкриття та запобігання злочинів та адміністративних правопорушень.

При цьому приватні охоронці і детективи зобов'язуються зберігати в таємниці закриту інформацію про оперативну обстановку в районі, інші секретні відомості, отримані від поліції, передає РІА "Новости".