Російська поліція зможе офіційно співпрацювати з приватними детективами

05:41, 26 червня 2013
Суспільство
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Міністр внутрішніх справ Росії підписав наказ, згідно з яким приватні детективи, охоронні підприємства і поліція зможуть тепер на законних і офіційних засадах об'єднуватися для боротьби зі злочинністю.

У наказі подано типові зразки угод ОВС з приватними охоронними організаціями та детективами. У кожному такому угоді прописані обов'язки і відповідальність договірних сторін щодо організації спільної роботи з розкриття та запобігання злочинів та адміністративних правопорушень.

При цьому приватні охоронці і детективи зобов'язуються зберігати в таємниці закриту інформацію про оперативну обстановку в районі, інші секретні відомості, отримані від поліції, передає РІА "Новости".

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