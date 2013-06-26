Російська поліція зможе офіційно співпрацювати з приватними детективами
05:41, 26 червня 2013Суспільство
361 0
Міністр внутрішніх справ Росії підписав наказ, згідно з яким приватні детективи, охоронні підприємства і поліція зможуть тепер на законних і офіційних засадах об'єднуватися для боротьби зі злочинністю.
У наказі подано типові зразки угод ОВС з приватними охоронними організаціями та детективами. У кожному такому угоді прописані обов'язки і відповідальність договірних сторін щодо організації спільної роботи з розкриття та запобігання злочинів та адміністративних правопорушень.
При цьому приватні охоронці і детективи зобов'язуються зберігати в таємниці закриту інформацію про оперативну обстановку в районі, інші секретні відомості, отримані від поліції, передає РІА "Новости".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter