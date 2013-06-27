Сьогодні Україна передасть Німеччині вивезені після війни книги

Як повідомляє Урядовий портал, німецькі книги були вивезені в Україну після Радянсько-німецької війни та досі зберігалися у фондах бібліотеки державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості».

Хронологічні межі книжок та видань – 1832-1944 роки. Зміст видань стосується наукових і виробничих питань, пов’язаних із цукровою промисловістю. Книги надруковані здебільшого німецькою мовою, є видання англійською, французькою та італійською мовами.

У заході візьмуть участь заступник міністра культури України – керівник апарату Броніслав Стичинський та посол ФРН в Україні Крістоф Вайль.

Планується підписання Акта приймання-передачі культурних цінностей між українською та німецькою сторонами.