Депутати хочуть зробити пиво недоступним для підлітків

Як повідомляється на сайті ВР, авторами законопроекту є Тетяна Бахтєєва, Юрій Мірошниченко, Валерій Дубіль, Андрій Сенченко, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Олександр Бригинець, Андрій Путілов, Василь Пазиняк, Святослав Ханенко, Володимир Бандуров, Володимир Пєхов, Андрій Павловський, Іван Кириленко, Микола Томенко, Олег Гелевей і Денис Дзензерський.

Законопроектом пропонується підвищити ставки акцизного збору на суміші із зброджених напоїв і суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями (з додаванням спирту) з 49,49 грн за 1 літр 100-процентного спирту до 148 грн за 1 літр 100-процентного спирту з метою скорочення споживання пива серед молоді.

«Слабкоалкогольну продукцію вживає значна кількість підлітків (від 11 до 15 років), що знижує їхні інтелектуальні здібності, погіршує роботу головного мозку, негативно впливає на успішність. Нашою спільною метою повинно стати вживання заходів щодо протидії зловживанню алкогольною продукцією молодим поколінням», - сказав один з авторів законопроекту Дзензерський, повідомили УНІАН у його прес-службі.

«Я сподіваюся, що ухвалення цього законопроекту сприятиме зменшенню цих показників. У дітей з дитинства необхідно формувати цінності здорового способу життя» ­ додав він.

Якщо в 2013 році середня безподаткова частка ціни слабкоалкогольного напою залишиться на рівні березня 2013 року, то при запропонованому збільшенні акцизу ціна пляшки 0,33 літра слабкоалкогольного напою повинна збільшитися до 11,00 грн, або на 34%, сказав депутат.