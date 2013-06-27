Кабмін почав реформу єдиного соцвнеску з пенсіонерів-підприємців

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Мінсоцполітики щодо розширення переліку категорій пенсіонерів-підприємців, звільнених від сплати єдиного соціального внеску. Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська, коментуючи ухвалення на сьогоднішньому засіданні КМУ рішення щодо підтримки законопроекту «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

«Поданий законопроект розширює категорії пенсіонерів-підприємців, які можуть бути звільненими від сплати єдиного соціального внеску. Якщо раніше на звільнення від обов’язкової сплати єдиного соціального внеску могли розраховувати тільки пенсіонери за віком та інваліди, то відтепер до категорії пільговиків включено отримувачів усіх видів пенсій, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”», - зазначила Наталія Королевська.

«Реформування системи соціального страхування має за мету встановлення у суспільстві соціальної справедливості. Подолання несправедливості серед пенсіонерів-підприємців – це один із кроків на цьому шляху», – наголосила міністр.

За чинним законодавством фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (частина четверта статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

«При цьому до Міністерства надходить багато звернень щодо звільнення від сплати єдиного внеску пенсіонерів-підприємців, які одержують пенсію за вислугу років і досягли загальновстановленого пенсійного віку. Для усунення непорозумінь Мінсоцполітики розроблено проект закону, яким пропонується чітко визначити умови звільнення від сплати єдиного внеску. Відповідно до запропонованого Мінсоцполітики законопроекту, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску по досягненню загальновстановленого пенсійного віку незалежно від закону, у відповідності до якого цим особам призначено пенсію», - зазначила міністр.

Чисельність пенсіонерів та інвалідів, які на сьогодні звільнені від сплати єдиного внеску, - 164 436 осіб. Сума єдиного внеску, яка буде недоотримана внаслідок прийняття законопроекту, складе 51,6 млн. грн. на рік (із розрахунку 10 746 пенсіонерів, які є фізичними особами-підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування та отримують пенсію за вислугу років і досягли віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Нагадаємо, що законопроект «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо звільнення пенсіонерів та інвалідів від сплати єдиного внеску» подавався ще у березні 2011 року народним депутатом Наталією Королевською на розгляд Верховної Ради. Проте тоді його так і не було включено до порядку денного.

До прикладу: За чинних умов чоловік-підприємець, який одержує пенсію за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, по досягненню 60 років звільняється від сплати єдиного внеску.

У той же час підприємець, який одержує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, по досягненню 60 років не має такого права щодо звільнення від сплати єдиного внеску. Якщо запропонований Мінсоцполітики законопроект буде ухвалено Верховною Радою, такий підприємець звільнятиметься від обов’язкової сплати ЄСВ та матиме право добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.