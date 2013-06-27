Підприємець сів на 5 років за замовлення вбивства бізнес-партнера

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури з посиланням на заступника начальника управління ГПУ з нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Ольгу Бондаренко.

За її словами, досудовим слідством встановлено, що в серпні минулого року підсудний, переслідуючи мету умисного заподіяння смерті свого бізнес-партнера, з яким раніше займався спільною підприємницькою діяльністю, на ґрунті неприязних відносин, замовив його вбивство та передав виконавцю як аванс 4,3 тис. грн.

«Однак особа, яка виступала виконавцем злочину, повідомила про зазначений факт правоохоронні органи. В подальшому було інсценовано вбивство бізнес-партнера та зроблено фотознімки з зображенням нібито вбитого потерпілого», - розповіла Бондаренко. Вона зазначила, що після передачі залишку обумовленої суми грошей в розмірі 5 тис. грн “злочинця було затримано, а в його автомобілі виявлено патрони та пістолет.”

Бондаренко наголосила, що у судовому засіданні підсудний визнав свою вину. За її словами, державне обвинувачення просило призначити покарання у вигляді 11 років позбавлення волі, однак судом обвинуваченого засуджено до 5 років .

«У зв’язку з невідповідністю покарання тяжкості скоєного злочину, державним обвинувачем на вирок суду внесено апеляційну скаргу», - повідомила вона.