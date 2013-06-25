В Одесі дитина впала з 7-го поверху. Міліція підозрює спробу вбивства

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 24 червня близько 20.00 по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що по проспекту Добровольського (Суворовський район) з балкона сьомого поверху випала неповнолітня дитина.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Суворовського районного відділу міліції для встановлення причини падіння дитини. На даний момент правоохоронці з'ясували, що дівчинка перебувала на балконі зі своєю матір'ю, яка, за попередніми даними, була напідпитку. Подробиці події встановлюються.

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Дитину госпіталізовано з численними забоями і закритою черепно-мозковою травмою до дитячої обласної лікарні.

Як повідомили в обласному управлінні МВС, за фактом падіння дитини слідчим відділом Суворовського районного відділу міліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.15 і 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

«У рамках слідства правоохоронцям належить з'ясувати, за яких обставин малолітня дитина впала з висоти і отримала тілесні ушкодження. Зараз пояснення дають сама потерпіла та її 43-річна мати», - повідомили в управлінні.

У міліції сказали, що, зі слів сусідів, мати дівчинки зловживає спиртними напоями, перед госпіталізацією дитина встигла сказати, що «це зробила мама».

Дівчинка вижила, бо впала не на асфальт, а на ґрунт, мокрий від дощу.