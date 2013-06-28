Голова ФДМУ: щоб залучити іноземців, треба знизити ціну підприємств

Про це повідомив у ході свого виступу на Українському радіо голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко. За його словами, для залучення іноземних інвесторів у процес приватизації українських підприємств необхідно суттєво знизити їх початкову ціну.

Водночас, Рябченко висловив задоволення тим, що українські інвестори беруть активну участь у приватизації вітчизняних підприємств.

Нагадаємо, найбільшим придбанням іноземних інвесторів в Україні стала купівля компанією Mittal Steel 93,02% акцій ВАТ “Криворіжсталь” за 24,2 млрд грн (стартова – 10 млрд грн). До цього даний пакет придбав український консорціум “Інвестиційно-металургійний союз” всього за 4,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. У 2013 році планується отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.

Надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн - 67,6% річного плану.