На трасі Сєдове-Новоазовськ міліція «виховувала» людей кулаками і газом

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, до Новоазовської районної прокуратури надійшла заява про те, що 29 червня на трасі «Сєдове-Новоазовськ» співробітники спецпідрозділу міліції і ДАІ застосували до трьох громадян фізичне насильство, а також спецзасоби «сльозогінний газ» - двоє людей дістали травми.

За результатами розгляду заяви прокуратурою Новоазовського району розпочато кримінальне провадження. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

Особи учасників правопорушення встановлені, проводиться їх допит.

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Після з'ясування всіх обставин буде дана юридична оцінка діям працівників міліції і ухвалене відповідне рішення, запевнили у прокуратурі.

У свою чергу, активіст громадського руху «Дорожній контроль» Федір Добріцин розповів журналістам, що постраждалі - двоє хлопців і дівчина - його друзі. Він розповсюдив у соціальних мережах відеосюжети, в яких потерпілі повідомили про те, що трапилося.

«Ми їхали із селища Сєдове, але наш автомобіль, підрізавши, зупинили співробітники ДАІ і стали розмовляти з нами в грубій формі. Ми їм дверцята в машині не відкрили, на що вони викликали «Беркут», - розповіла постраждала. При цьому вона додала, що «беркутовці» стали ламати двері авто, зламали замок, а коли водій прочинив вікно, «стали пускати газ в машину». «Вони витягнули водія, потім мене витягнули за волосся, вдарили у живіт. Я впала на асфальт, а вони стали бити двох хлопців, які були зі мною», - розповіла дівчина. За її словами, правоохоронці відібрали у потерпілих мобільні телефони, якими вівся відеозапис, витягнули карти пам'яті.

Дівчина повідомила, що «швидку» їм викликав «друг, який на той момент проїздив мимо».

За словами потерпілих, у місцевій лікарні черговий лікар зафіксував у одного з чоловіків струс мозку і гематоми, у другого - переломи ребер і гематоми, у дівчини - тупу травму живота.

Потерпілі також повідомили журналістам, що інспектори ДАІ, нібито склали протокол за 130-ю статтею (водіння автомобіля у нетверезому вигляді), хоча «це не відповідає дійсності».

Постраждалі громадяни звернулися до прокуратури і міліції з відповідними заявами.