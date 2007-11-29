Яка різниця між карантином і добою в клітці на морозі?

Трьох засуджених виправної колонії №123 смт Літин Вінницької області протримали добу у клітці на вулиці, у дворі колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявляє ряд правозахисних організацій, зокрема - Міжнародне товариство прав людини - Українська секція, Харківська правозахисна група, а також правозахисники з інтернет-видання “Майдан”.

Повідомлення про те, що у виправній колонії № 123 двох в‘язнів: Андрія ПІЛЯВЦЯ і Андрія ЧЕРНОМИЗА, більше доби протримали у клітці на вулиці під снігом і дощем, а під вечір до них «підсадили» третього - Єгора МАЦУЄВА, - надійшло до правозахисників учора, 28 листопада.

Близько 22-ї години представник Міжнародного товариства прав людини – Українська секція (МТПЛ-УС) звернувся до чергової частини Державного департаменту України з питань виконання покарань з проханням перевірити цю інформацію. Як повідомляють правозахисники, у держдепартаменті підтвердили, що дійсно до виправної колонії № 123 етапували трьох засуджених, які “певний час перебували разом зі своїми речами у відокремленому відкритому заґратованому місці на вулиці, яке схоже на клітку” і що це “законна вимога – вони проходили карантин до розподілу по камерах”.

За інформацією Державного департаменту з питань виконання покарань, зараз засуджені перебувають в камерах.

Згідно зі ст. 94, 95 Кримінально-виконавчого кодексу України, усі новоприбулі до колонії тримаються 14 діб у відділі карантину, де проходять повне медичне обстеження.