Ставицький: реверсні маршрути на 100% диверсифікують поставки газу

Потенційний об'єм газу, який може бути поставлений до України з Європи за реверсними маршрутами, становить 30 млрд кубометрів на рік, проте при цьому він не обумовлює можливості повної відмови від імпорту російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький.

«Якщо скласти всі реверсні маршрути, над якими ми працюємо, це буде понад 30 млрд кубічних метрів на рік, що дасть можливість на 100% диверсифікувати поставки газу, - сказав Ставицький. - Проте ми не зможемо повністю відмовитися від закупівель російського газу, оскільки російська сторона є для нас стратегічним партнером».

При цьому він відзначив, що наявність реверсних маршрутів дозволить України вийти «на справедливу ціну на газ».

Як повідомляв УНІАН, Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

Вперше закупівлі газу в країнах Євросоюзу були здійснені у листопаді 2012 року. 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину у тестовому режимі.

На даний момент уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в об'ємі 7 млрд куб. м на рік через територію Угорщини і Словаччини і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.

Згідно з прийнятим Кабінетом міністрів України прогнозним балансом надходження і розподілу природного газу на 2013 рік обсяг імпорту газу становить 27,3 млрд куб. м, зокрема за реверсною схемою - від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Ціна російського газу, що поставляється до України за контрактом з російським газовим монополістом «Газпром» від 2009 року, з урахуванням знижки, зафіксованої в російсько-українських міжурядових угодах, у третьому кварталі 2013 року очікується на рівні 400 дол. за тисячу кубометрів.

Ціна газу, що купується в Європі за реверсною схемою, коливається в межах 340-370 дол. за тисячу кубометрів.