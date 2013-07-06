З Одеської області почали вивозити токсичне ракетне паливо

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський.

За його словами, на старому складі в Любашівському районі - 3,5 тис. тонн ракетного палива і вчора для відправки вже подали 10 вагонів.

«Ми зробили там багато, щоб відновити залізничну гілку, яка за ці роки була просто розібрана. Спільні зусилля обладміністрації і Любашівської райадміністрації дали змогу це вирішити», - сказав Матковський.

Він уточнив, що губернатор області Едуард Матвійчук з проханням сприяння у вивезенні меланжу надсилав 2 листи - прем'єр-міністрові Миколі Азарову і міністрові оборони Павлу Лебедєву.

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«На ці роботи вже перераховано 2 млн. грн», — заявив Матковський.

Як повідомив УНІАН, у березні президент Південноукраїнського екологічного союзу Валерій Осипов повідомив УНІАН, що з Любашівського району Одеської області не можуть вивезти більш як 3,1 тис. тонн меланжу (окислювача для ракетного палива) через те, що зловмисники частково розібрали залізничне полотно.

Він уточнив, що за 4,5 кілометра від залізничної станції Любашівка міститься старий склад військової частини №3516, де в ємкостях більш як 30 років зберігається меланж. Речовину повинні були вивезти залізничними ешелонами ще в 2012 році в рамках співпраці України з ОБСЄ.

«Це страшна проблема - склад давно вичерпав свої можливості, а ракетний окислювач - агресивне середовище. Якщо, не дай Боже, він проникне в повітря, половини північної частини Одеської області не стане. Ракетне паливо зберігалося в 7 областях України, частину вже вивезли на утилізацію, а у нас ні», - сказав Осипов.

За його словами, полотно розібране, очевидно, на металобрухт, веде безпосередньо від складу до названої станції. Як пояснили УНІАН в Любашівській райадміністрації, в 2013 році розібрані шляхи буде відновлено залізницею. Це питання вже узгоджено з військовою частиною.

Як повідомляв УНІАН, Україна до 1 січня 2013 року повинна була повністю позбутися меланжу. Про це заявив менеджер ОБСЄ з утилізації меланжу в Україні Антон Мартинюк. Він відзначив, що фінансову підтримку в рамках реалізації даного проекту надають Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія і Швеція.

Реалізація спільного проекту по вивезення й утилізації меланжу почалася в 2009 році, а загалом на цей проект передбачено виділення країнами-донорами 18 млн. євро.

Меланж - це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисли азоту й інгібіторів корозії. Летка, агресивна, високотоксична і гігроскопічна рідина застосовується як окислювач ракетного палива в рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять і не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, зокрема ракетного палива.

Спільний проект Україна-ОБСЄ з вивезення меланжу є найбільшим за обсягами донорського фінансування в історії цієї міжнародної організації.