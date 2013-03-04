З Одещини ніяк не вивезуть отруйний меланж - злодії розікрали рейки

Про це УНІАН повідомив президент Південноукраїнського екологічного союзу Валерій Осипов. Він уточнив, що в 4,5 кілометрах від залізничної станції Любашівка розташований старий склад військової частини №3516, де в ємностях більш як 30 років зберігається меланж. Речовину мали вивезти залізницею ще в 2012 році в рамках співпраці України з ОБСЄ.

«Це страшна проблема - склад давно вичерпав свої можливості, а ракетний окислювач - агресивне середовище. Якщо, не дай Бог, він проникне в повітря, половини півночі Одеської області не стане. Ракетне паливо зберігалося в 7 областях України, частину вже вивезли на утилізацію, а у нас ні», - сказав В.Осипов.

За його словами, полотно розібране, очевидно, на металобрухт, веде безпосередньо від складу до названої станції. Як пояснили УНІАН у Любашівській райадміністрації, в 2013 році розібрані шляхи будуть відновлені залізницею. Це питання вже узгоджене з військовою частиною.

Як повідомляв УНІАН, Україна до 1 січня 2013 року мала повністю позбутися меланжу. Про це заявив менеджер ОБСЄ з утилізації меланжу в Україні Антон Мартинюк. Він відзначив, що фінансову підтримку в рамках реалізації цього проекту надають Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія і Швеція.

Реалізація спільного проекту з вивезення і утилізації меланжу почалася в 2009 році, а в цілому на цей проект передбачено виділення країнами-донорами 18 млн. євро.

Меланж - це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисли азоту та інгібіторів корозії. Летюча, агресивна, високотоксична і гігроскопічна рідина застосовується як окислювач ракетного палива в рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять і не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, зокрема ракетного палива.

Спільний проект України-ОБСЄ з вивезення меланжу є найбільшим за обсягами донорського фінансування в історії цієї міжнародної організації.