З Одещини ніяк не вивезуть отруйний меланж - злодії розікрали рейки
З Любашівського району Одеської області не можуть вивезти більш як 3,1 тис. тонн меланжу (окислювача для ракетного палива) через те, що зловмисники частково розібрали залізничне полотно.
Про це УНІАН повідомив президент Південноукраїнського екологічного союзу Валерій Осипов. Він уточнив, що в 4,5 кілометрах від залізничної станції Любашівка розташований старий склад військової частини №3516, де в ємностях більш як 30 років зберігається меланж. Речовину мали вивезти залізницею ще в 2012 році в рамках співпраці України з ОБСЄ.
«Це страшна проблема - склад давно вичерпав свої можливості, а ракетний окислювач - агресивне середовище. Якщо, не дай Бог, він проникне в повітря, половини півночі Одеської області не стане. Ракетне паливо зберігалося в 7 областях України, частину вже вивезли на утилізацію, а у нас ні», - сказав В.Осипов.
За його словами, полотно розібране, очевидно, на металобрухт, веде безпосередньо від складу до названої станції. Як пояснили УНІАН у Любашівській райадміністрації, в 2013 році розібрані шляхи будуть відновлені залізницею. Це питання вже узгоджене з військовою частиною.
Як повідомляв УНІАН, Україна до 1 січня 2013 року мала повністю позбутися меланжу. Про це заявив менеджер ОБСЄ з утилізації меланжу в Україні Антон Мартинюк. Він відзначив, що фінансову підтримку в рамках реалізації цього проекту надають Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Угорщина, Фінляндія, Чехія і Швеція.
Реалізація спільного проекту з вивезення і утилізації меланжу почалася в 2009 році, а в цілому на цей проект передбачено виділення країнами-донорами 18 млн. євро.
Меланж - це багатокомпонентна суміш азотної кислоти, окисли азоту та інгібіторів корозії. Летюча, агресивна, високотоксична і гігроскопічна рідина застосовується як окислювач ракетного палива в рідинно-паливних ракетних двигунах. Окислювачі на основі азотної кислоти не горять і не вибухають, але вони викликають самозаймання деяких горючих матеріалів, зокрема ракетного палива.
Спільний проект України-ОБСЄ з вивезення меланжу є найбільшим за обсягами донорського фінансування в історії цієї міжнародної організації.